Francisco Tinelli siempre cultivó el perfil bajo, pero el hijo mayor de Marcelo Tinelli y Paula Robles se animó a hablar sobre cómo lo afectó el peso de llevar un apellido tan poderoso en la gala del Bafici, donde fue a apoyar a El tren fluvial.

“Jamás me pesó mi apellido, lo amo”, se plantó.

“No creo que se sufra exposición. Depende de cómo se hable. Ya tengo 28 años. He pasado también por muchas y me han dado con hacha, cuchillo, machete, con todo. Entonces uno se va forjando”, continuó en una nota con Puro Show en la antesala del festival de cine.

Fran Tinelli apoyó El tren fluvial en el Bafici 2026.

Entonces se refirió a la experiencia de Juana: “A mi hermana, cómo me pasaba a mí, cuando tomaban lista en la facultad, se ponía rojo, chivaba, transpiraba. Después cada uno fue armándose sus herramientas”.

Por qué Fran elude las cámaras

“Apoyo cien por ciento a lo que hace cada uno, me encanta. Yo como siempre digo, quiero ver a cada uno en lo suyo, haciendo lo que sienten. En mi caso es ir un poco más por fuera”, reflexionó.

“El bajo perfil me da tranquilidad, me da libertad. A veces acompañar a la familia, estar en un evento masivo, me encanta poder estar cerca de ellos. Pero en lo que yo puedo hacer por cuenta propia, sí, prefiero estar más desapercibido”, cerró Francisco Tinelli.