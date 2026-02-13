El 12 de febrero Juana Repetto dio a luz a Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto.

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales, pero el mismo día en que su hijo llegó al mundo publicó una canción muy especial, Beautiful Boy, de John Lennon, mientras en las imágenes se ve la nieve caer lentamente.

Sebastián Graviotto publicó Beautiful Boy el día del nacimiento de su hijo Timoteo

Por qué Graviotto pudo haber elegido esa canción en un día tan especial

Beautiful Boy es una canción que John Lennon escribió para su hijo Sean. Es una pieza íntima y profundamente emocional, en la que habla del amor de un padre hacia su hijo y del deseo de acompañarlo en su crecimiento.

En ese contexto, compartirla el día del nacimiento de Timoteo puede interpretarse como una forma de expresar amor y conexión a la distancia con su bebé recién nacido.

Pocos días atrás, cuando a Juana Repetto le preguntaron en Instagram si su ex estaría acompañándola en el nacimiento de Timoteo, explicó: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.