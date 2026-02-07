Juana Repetto compartió con sus seguidores el resultado de la renovación del cuarto de Belisario, su segundo hijo, en un proyecto que combina diseño, funcionalidad y mucha emoción. La razón: preparar el espacio para recibir también al tercer integrante de la familia, que está por nacer.

A través de un video publicado en Instagram, Juana mostró cada rincón del renovado dormitorio infantil, destacando que fue pensado específicamente para que ambos niños puedan compartir el mismo ambiente. “Alguien tiene cuarto nuevo y alguien que está por llegar ya tiene su espacio bien cerquita de su hermano, que está feliz de compartir el cuarto con él”, expresó emocionada en la publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones.

ESTILO NÓRDICO Y TONALIDADES NATURALES

El resultado final responde a una estética minimalista con influencia escandinava: colores neutros, materiales naturales y una distribución que prioriza la funcionalidad sin sacrificar calidez. La paleta cromática se basa en blancos, beige, tonos de madera clara y verdes apagados, creando un ambiente tranquilo y acogedor ideal para la infancia.

Uno de los elementos centrales es la cama baja de madera, diseñada a la altura del niño para fomentar su autonomía. Sobre ella, textiles en tonos claros y almohadones decorativos aportan confort y textura. El detalle personalizado más llamativo es una letra “B” en tono mostaza que funciona como protagonista visual del espacio.

Crédito: X

Las paredes lucen ilustraciones delicadas, una guirnalda de banderines y otros detalles textiles que suman un toque lúdico sin saturar. Todo el mobiliario y la decoración están pensados para adaptarse al crecimiento de los niños y a las necesidades cambiantes de la familia.

REMODELACIÓN EXPRÉS CON AYUDA PROFESIONAL

Juana confesó que el tiempo jugó en contra: “Se nos vino la fecha encima y en literalmente una semana me armaron este cuarto soñado”. Para lograrlo, trabajó junto a Vicky y el equipo de Tienda Festival, quienes se encargaron del diseño integral y aportaron gran parte de los elementos decorativos.

El proyecto combinó reutilización de muebles existentes con piezas nuevas de la marca, incluyendo el diseño de pared, el acolchado, almohadones, estanterías y diversos objetos deco que terminaron de darle personalidad al cuarto.

UN CUARTO QUE SIMBOLIZA LA HERMANDAD

Más allá del resultado estético, lo que más resonó entre los seguidores fue el trasfondo emocional de la renovación: un espacio diseñado para fomentar la cercanía entre hermanos desde el primer día. La decisión de que ambos niños compartan habitación refleja la visión de crianza de Juana, que constantemente apuesta por lo práctico, lo afectivo y lo funcional.

Con esta transformación, Juana Repetto volvió a conectar con su comunidad digital mostrando decisiones reales de maternidad, diseño accesible y la preparación amorosa para recibir a un nuevo miembro de la familia. El cuarto de Belisario se convirtió así en tendencia y en inspiración para quienes buscan crear espacios infantiles cálidos, simples y llenos de significado.