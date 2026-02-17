La separación de Juana Repetto no fue el motivo por el cual Sebastián Graviotto no estuvo presente el 12 de febrero en el nacimiento de su hijo, Timoteo. El influencer se encuentra en el exterior por compromisos laborales.

Gracias a la tecnología, Graviotto pudo conocer a su bebé por videollamada. La primera conexión fue desde la clínica, apenas horas después del parto.

ASÍ CONOCIÓ SEBASTIÁN GRAVIOTTO A SU HIJO TIMOTEO

“Gracias”, escribió Juana al compartir en Instagram una imagen del momento en que le presentaba a Timoteo a su ex pareja a través del celular.

Por su parte, Sebastián también publicó en sus redes una postal súper tierna de Toribio y sus dos hijos, Belisario y Lupe, con el recién nacido; y otra junto a su familia, celebrando la llegada del nuevo integrante, aunque a la distancia.

“El amor en equipo no entiende de fronteras”, expresó Graviotto, quien vivió uno de los momentos más importantes de su vida conectado desde otro país.

