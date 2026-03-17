El embarazo de Juana Repetto luego de haber comunicado su separación de Sebastián Graviotto, el papá de Belisario (4) y Timoteo (3 semanas) habló a fondo de su forma de paternar, cómo fue la noche en que concibieron al bebé y su relación actual con la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

“Juana es mi mujer hace ocho años. Digo es porque no me divorcié todavía”, bromeó el también papá de Lupe (8) fruto de una relación anterior, en una nota con Agustín Rey para Digital News.

En cuanto a la ausencia en el parto de Timoteo, el instructor de Snowboard aclaró que pese a que había organizado su temporada de trabajo de dos meses en Europa para estar junto a Repetto, la cesárea de urgencia debido a la placenta previa le frustró todo: “Si hubiera tenido 10 palos en el banco hubiera venido”.

Juana Repetto se hartó y expuso a una mujer que la acosa en redes (captura de Instagram)

“Ella sabe lo que soy como padre, lo que significa para mí esos 15 días de trabajo. Así que nada, lo entendió, hicimos equipo. Obvio, le debe haber costado. Pero ahí estuvo Reina, que es una fiera”, continuó.

En ese punto, Sebastián contó que con su suegra tiene un vínculo “súper lindo”, mientras que con los Repetto mantiene una respetuosa distancia porque “no hay que ser careta”.

Sebastián Graviotto. (Foto: Captura Digital News)

Cómo fue la noche en que Juana quedó embarazada de Sebastián

“Nos habíamos separado hace dos meses”, describió.

Esa noche había un evento en el restaurante del marido de Micaela Vázquez, con quien Juana tiene buena onda. “Fuimos y terminó pasando lo que pasa cuando dos personas tienen un hijo”.

“De hecho, al otro día lo charlamos. Me dijo estoy ovulando Increíble cómo sucedió“.

Juana Repetto con sus tres hijos (Foto de Instagram @juanarepettook )

Ahí blanqueó: “Yo siempre le digo a ella que una parte nuestra lo buscó. O sea, hicimos todo lo que hay que hacer para tener un hijo. Lo que capaz ella se refería es como Beli. ¿Che, vamos a ser papás de nuevo? Lo buscamos. De otra manera, inconsciente o lo que fuera, pero lo buscamos".

“Cuando me separé de Juani, sin broncas ni nada, fue como una decisión medio también charla en terapia la dejé de seguir y la bloqueé. Suena fuerte. Hace un año, que la vivo a Juana con lo que es ella. En carne y hueso. El contacto que yo tengo con Juani es en vivo. Con lo que hablo por teléfono, cuando me junto con ella. Fue una decisión re linda, porque es como que no me intoxiqué de nada”, cerró Sebastián Graviotto sobre Juana Repetto.