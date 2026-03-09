A menos de un mes del nacimiento de Timoteo, Juana Repetto compartió una sincera reflexión en sus redes sociales sobre los cambios que atraviesa su cuerpo después del embarazo y la maternidad.

La actriz e influencer publicó una foto en primer plano de la cicatriz de la cesárea junto a un mensaje dedicado a su cuerpo, en el que expresó gratitud por haber podido gestar a sus tres hijos, pero también habló con sinceridad sobre las dificultades para aceptarse.

Juana Repetto reflexionó sobre su cuerpo tras dar a luz a su tercer hijo (Foto de Instagram @juanarepettook)

Juana Repetto reflexionó sobre su cuerpo tras el nacimiento de su tercer hijo: “Me cuesta aceptarte”

“Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera”, escribió Juana en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech profundizó sobre los sentimientos que le genera su cuerpo después de tres embarazos.

“Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida”, expresó con emoción.

Luego, Juana reconoció que todavía atraviesa un proceso personal para aceptar su imagen frente al espejo.

“¿Me cuesta aceptarte? Sí (y no me refiero específicamente a la cicatriz. De hecho es lo que menos me cuesta). Toda una vida luchando contra el espejo y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente”, reflexionó Repetto.

Y agregó: “Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos, como en esa foto, y prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo”.

Juana Repetto con sus tres hijos (Foto de Instagram @juanarepettook )

Juana Repetto mamá por tres

El 12 de febrero nació Timoteo, fruto de la relación de Juana Repetto con Sebastián Graviotto, hoy su expareja y también padre de Belisario.

Además, la actriz e influencer es mamá de Toribio, su hijo mayor, con quien inició su camino en la maternidad.