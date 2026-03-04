Juana Repetto decidió ponerle un freno al odio virtual y expuso en Instagram a una usuaria que le enviaba mensajes reiterados y agresivos sobre su aspecto físico.

La actriz, que fue mamá de Timoteo el 12 de febrero, comparte en sus redes su día a día al natural, sin filtros y sin prejuicios. Sin embargo, esta vez dijo basta.

Juana Repetto se hartó y expuso a una mujer que la acosa en redes (captura de Instagram)

Cansada de los ataques, Juana mostró públicamente algunos de los comentarios que recibía: “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea”, “Estás fea y gorda”, fueron algunos de los mensajes que la usuaria le enviaba de manera recurrente.

Lo que más la indignó no fue solo el contenido de las agresiones, sino descubrir que provenían de otra mujer. “Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, lanzó la hija de Reina Reech, visiblemente molesta.

Y profundizó, con dolor: “Es tremendo, acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo”.

De esta manera, Juana Repetto decidió exponer la falta de empatía y cuestionar la violencia que circula en redes sociales, especialmente cuando se trata de mujeres opinando sobre el cuerpo de otras mujeres en pleno posparto.