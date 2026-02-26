A pocos días de haber sido mamá por tercera vez, Juana Repetto volvió a sorprender en redes sociales.

La actriz dio a luz a Timoteo el 12 de febrero, su segundo hijo con Sebastián Graviotto, hoy su exmarido, y compartió con sus seguidores un particular ritual postparto: la encapsulación de su placenta.

Video: Juana Repetto hizo cápsulas con su placenta y contó para qué sirven tras el nacimiento de su hijo

Juana Repetto hizo cápsulas con su placenta y explicó para qué sirven

A través de sus historias de Instagram, Juana mostró el proceso y también una impresión artística realizada con la placenta.

“Esta es la impresión con la placenta. Es la placenta que nos unía a mí y a Timoteo y la apoyan con las sangres desde este dibujito. Tengo de los tres, las tengo que mandar a enmarcar. Esto es para poner en mi oficina”, contó, orgullosa.

Y mostró el resultado final: las llamadas cápsulas de placenta. “Esto es la placenta. Son las famosas cápsulas de placenta. ¿Ves? Esto te lo re tomás. Tiene mi olor”, explicó.

Según detalló en el video, estas cápsulas “ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”.

Qué hizo Juana Repetto con la placenta de sus anteriores embarazos

Juana Repetto contó tiempo atrás que, tras el nacimiento de sus hijos, optó por realizar medicina placentaria. En el caso de Toribio, llevó adelante un ritual familiar en el que enterró la placenta junto a una planta, como parte de una ceremonia simbólica.

Además, mostró que también convirtió la placenta en cápsulas y aseguró que, con el nacimiento de Belisario, su intención era repetir la misma ceremonia y proceso.