El 12 de febrero, Juana Repetto dio a luz a Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto, su exmarido. El bebé nació en la semana 37 de gestación a través de una cesárea y llenó de alegría a toda la familia.

Ya de alta y de regreso en su hogar, la actriz e influencer derritió Instagram al compartir las primeras imágenes junto a sus hijos.

Juana Repetto con sus tres hijos (Foto de Instagram @juanarepettook )

Juana Repetto presentó a su hijo recién nacido y emocionó con la primera foto familiar

“Ahora sí, los cuatro. Toribio, Belisario y Timoteo. Mi familia, mis bebos, mis tres hijos, mis hombrecitos, los amores de mi vida y mi vida entera en una foto".

“No sabía cuánto te deseaba hasta que llegaste, Chimy. GRACIAS amorcito mío”, escribió conmovida junto a la publicación.

