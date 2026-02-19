A una semana del nacimiento de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto continúa compartiendo en redes sociales cómo atraviesa el posparto.

La actriz volvió a Instagram para revelar cómo se cuida tras la cesárea y dejó dos consejos prácticos para otras mamás.

Desde la intimidad de su casa, Juana mostró los productos que está utilizando para favorecer la cicatrización y mejorar la comodidad en estos primeros días.

“Ay, se me ve todo esto. Tengo el pad, chicas, es un datazo. ¿Lo ubican? Es clave”, expresó en una historia, mientras enseñaba el apósito que cubre su herida.

Luego agregó otro tip: “Y estas bombachas. En vez de la faja, tengo esto que tienen doble tela y doble costura. Es casi una faja, pero es más livianito. Es un dato que a las futuras mamis les voy a dar”.

Capturas del video que Juana subió a Instagram

¿QUÉ ES UN PAD?

El pad es uno de los apósitos más recomendados para cubrir la incisión tras una cesárea. Se trata de un parche de poliuretano adhesivo e impermeable, permite bañarse sin retirarlo, diseñado para absorber fluidos, desinflamar, reducir hematomas y favorecer una mejor cicatrización.

Además, es compatible con ropa interior cómoda y puede permanecer colocado hasta una semana, según indicación médica.

Juana Repetto mostró cómo se cuida a una semana de la cesárea (Video de Instagram)