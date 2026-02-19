El 12 de febrero, Juana Repetto se convirtió en mamá por tercera vez con el nacimiento de Timoteo, su segundo hijo con su expareja Sebastián Graviotto, con quien ya es madre de Belisario.

En 2016, la actriz e influencer había sido mamá por primera vez de Toribio, a quien concibió mediante inseminación artificial y dio a luz en el Sanatorio Mater Dei.

Mientras se recupera de la cesárea en la intimidad de su hogar, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto comenzó a retomar de a poco su actividad en redes sociales. Allí explicó por qué, a diferencia de lo que hizo con sus otros hijos, aún no mostró la carita del recién nacido.

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su bebé, a diferencia de sus otros hijos ( Vide del Instagram de Juana Repetto)

POR QUÉ JUANA REPETTO NO MUESTRA LA CARA DE TIMOTEO

“La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”, dijo Juana en una historia que compartió en Instagram.

Empática con su expareja, Sebastián Graviotto, quien se encuentra fuera del país por trabajo, Repetto argumentó: “Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”.

De esta manera, Juana dejó en claro que se trata de una decisión consensuada y atravesada por el respeto hacia el padre del bebé, y al pequeño mismo.