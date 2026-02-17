Juana Repetto se convirtió en mamá por tercera vez con el nacimiento de Timoteo, su segundo hijo con su expareja Sebastián Graviotto, con quien ya es mamá de Belisario.

En 2016, la actriz e influencer había sido madre por primera vez de Toribio, a quien concibió mediante inseminación artificial y dio a luz en el Sanatorio Mater Dei.

Juana Repetto dio a luz a Timoteo (Foto: Instagram)

Así vivió Juana Repetto la llegada al mundo de su bebé, Timoteo

Ya dada de alta, tras permanecer internada algunos días por la cesárea, Juana compartió en sus redes la intimidad de las horas previas al parto, acompañada por su mamá, Reina Reech. Además, publicó las primeras postales de su bebé.

“Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera, el corazón se me hizo otra vez más grande”, escribió la flamante mamá.

Sobre el pequeño, agregó con ternura: “Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power (poder) del mundo”.

Juana Repetto dio a luz a Timoteo (Foto: Instagram)

