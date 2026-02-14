El 12 de febrero, Juana Repetto dio a luz a Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto.

A solo dos días del nacimiento, la actriz e influencer reapareció en redes sociales y compartió cómo está viviendo el postparto.

Menos activa en Instagram desde la llegada del bebé, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto respondió el mensaje de una seguidora que le expresó que la extrañaba y aprovechó para dar un breve pero sincero parte.

“El gordito está bárbaro. Yo estoy bastante dolorida y usando toda la energía que tengo para ocuparme del gordo. Ya voy a volver (a redes) cuando me recupere. Las amo”, escribió Juana, dejando en claro que hoy su prioridad absoluta es el recién nacido.

Foto de Instagram

El significativo posteo de Sebastián Graviotto tras el nacimiento de su hijo con Juana Repetto

Timoteo nació sin la presencia de su papá en la sala de parto. Sebastián Graviotto, expareja de Juana, no pudo acompañarla por compromisos laborales. Sin embargo, el mismo día en que su hijo llegó al mundo, le dedicó un gesto especial en redes: compartió la canción Beautiful Boy, de John Lennon, como mensaje de bienvenida.

Mientras transita los primeros días de recuperación, Juana eligió mostrarse auténtica y sincera sobre el dolor físico y el intenso desgaste que implica el postparto, una etapa tan movilizante como demandante.