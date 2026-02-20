A una semana del nacimiento de su hijo Timoteo, Juana Repetto conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo descargo en Instagram, donde reveló que el bebé nació antes de lo previsto.
El bebé nació el 12 de febrero y es fruto del amor de la actriz con Sebastián Graviotto, pese a estar separados como pareja, siguen unidos como familia. Juntos, ya eran padres de Belisario.
Por separado, Juana es mamá de Toribio y Sebastián de Lupe.
Juana Repetto conmovió con un mensaje sobre su hijo
“Hoy es jueves, ¡lo logramos Timi! Hoy estaríamos cumpliendo 38 semanas, sos un campeón bebulo. Se me caen las lágrimas mientras escribo esto”, comenzó escribiendo Juana en Instagram.
Juana recordó que cada jueves era una pequeña meta cumplida durante el embarazo, ya que su mayor deseo era que el bebé permaneciera el mayor tiempo posible en la panza.
“Tantos jueves festejando que siguieras adentro, cada jueves sintiendo un poquitito menos de miedo… tanta gente pensando en vos, tirándote amor y dándonos fuerza para lograr un jueves más. Gracias por eso y la compañía semana a semana”, expresó, conmovida.
La influencer también habló con total honestidad sobre el temor que sintió cuando llegó el momento del parto: “Y un jueves llegaste a este lado de la piel, en medio de muchísima incertidumbre. No sabía cómo sería nada. Sentía miedo de que no estuvieras todavía listo, de que me pasara algo a mí, de no estar bien para vos y tus hermanos”.
Sin embargo, la historia tuvo un desenlace lleno de alivio y emoción: “Pero naciste fuerte, como lo fuiste siempre, con esa misma fuerza que ya dejabas ver desde adentro de la panza, para tomar teta como un campeón, sin necesitar separarte de mí ni un minuto”.
Conmovida, Juana Repetto cerró su mensaje con palabras cargadas de amor: “Gracias por tantas enseñanzas, Timoteo. Y como te digo todos los días, varias veces por día, gracias por elegir llegar a nuestras vidas. Gracias por la mejor sorpresa de mi vida. Ya traés desde el día cero tu fuerza, tu impronta y ganas de venir… Gracias, gracias, gracias, amorcito mágico de mi vida”.