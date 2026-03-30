La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto volvió a estar en boca de todos después de que ambos expusieron sus diferencias en televisión y redes sociales. El ida y vuelta arrancó cuando Graviotto habló en Puro Show sobre la posibilidad de una reconciliación y la dinámica familiar que mantiene con Juana para criar a sus hijos, Belisario y Timoteo.

Las declaraciones del instructor de snowboard sobre que su ex utiliza sus momentos negativos de su relación para “venderse” en las redes no pasaron desapercibidas. Juana, lejos de quedarse callada, lloró en un vivo y salió a responderle a su ex con un fuerte descargo en sus redes.

Video y capturas: Instagram juanarepettook

“Les agradezco a todas las que me están informando, si están hablando de que yo veo las cosas negativamente o que me quejo, sinceramente lo debe decir alguien que no parió dos pibes, que no estuvo embarazada o embarazado, que no estuvo en reposo, que no le puso el cuerpo, que no estuvo yendo a su pileta cada día del verano con sus hijos, que no cuidó a sus dos hijos y su embarazo durante todo el verano, que no volvió a su casa con sus dos hijos, abierta al medio a ocuparse de los tres con una sonrisa todo el tiempo”, expresó la hija de Nicolás Repetto.

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En medio de la polémica y con el tema instalado en las redes, Sebastián Graviotto eligió su cuenta de Instagram para responder a los comentarios y tratar de calmar las aguas. Junto a una foto de Juana con Toribio y Belisario en la playa, escribió: “A veces en el ruido se pierde lo importante”.

Pero no se quedó ahí el papá de Belisario y Timoteo, sino sumó una frase que sorprendió a muchos y que buscó poner paños fríos a la situación: “Mis hijos tienen a la mejor mamá que les pudo haber tocado”.

El posteo de Sebastián Graviotto (Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

De esta manera, el instructor de snowboard le bajó los decibeles a la reacción de Juana, con quien mantuvo una relación que duró siete años y que sigue generando repercusiones cada vez que alguno de los dos decide hablar públicamente. Mientras tanto, ambos intentan priorizar el bienestar de sus hijos y mantener una convivencia lo más armoniosa posible, pese a las diferencias.

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