Juana Repetto no se quedó callada después de escuchar las declaraciones de su expareja, Sebastián Graviotto, quien la cuestionó públicamente por su rol de mamá. La influencer salió al cruce en sus redes sociales, donde no solo defendió su manera de vivir la maternidad, sino que también mostró la cicatriz que le quedó tras la cesárea.

“Están hablando de que yo veo las cosas negativamente, o que me quejo, o qué sé yo. Sinceramente, chicas, lo debe decir alguien que no parió a dos pibes, que no estuvo embarazada o embarazado, que no estuvo en reposo, que no le puso el cuerpo, que no cuidó a sus dos hijos y su embarazo durante todo el verano, con todo el amor y responsabilidad del mundo, que no fue abierto al medio para recibir a su hijo, que no volvió a su casa con sus dos hijos”, disparó Juana en una historia de Instagram.

La influencer acompañó su descargo con una foto de la cicatriz de su cesárea y respondió a una seguidora que la trató de exagerada por decir que fue “abierta al medio”. “Llamalo como más te guste, genia”, retrucó, dejando en claro que no piensa minimizar su experiencia.

Juana Repetto le contestó a una seguidora y mostró la cicatriz de su cesárea. Captura: Instagram juanarepettook

Qué dijo Juana Repetto sobre Sebastián Graviotto

Las palabras de Juana estuvieron dirigidas a Sebastián Graviotto, quien en una entrevista con Puro Show (eltrece) aseguró que ella “tiene momentos lindos, pero se relaja y no los muestra”. “Pasa lo que vende, el lado B de la maternidad”, opinó sobre el contenido que suele compartir la madre de sus hijos.

Juana Repetto y su descargo contra su ex. Captura: Instagram juanarepettook

En otra historia, la hija de Reina Reech se mostró molesta por la exposición mediática: “Yo avisé que había dormido mal. Estaba tranquila viendo huevadas por el sueño y sorpresa. ¿Ahora vamos a los programas de tele? Es nuevo esto, ¿para qué me mandan si saben cómo me pongo?”

La versión de Sebastián Graviotto sobre su vínculo con Juana Repetto

En la entrevista en Puro Show, Graviotto fue directo sobre los conflictos con su ex: “Es todo un tema que durante los años de relación chocábamos. Ella es un poco lo que vende, un personaje. Conecta con las catástrofes”.

A pesar de las diferencias, reconoció que la vida de Juana también tiene momentos felices, aunque suelen quedar en segundo plano: “Ella es todo eso. Cuando dice algo así, sale en todos lados”.

El instructor deportivo también recordó el momento en que nació su hijo Timoteo y cómo la exposición de Juana lo afectó: “Juana había dicho que estaba sola y, por eso, recibí una gran cantidad de mensajes negativos. Laburo con mis redes. Tengo un público, mis clientes me siguen y ven las cosas. Desde que Juani se empezó a quejar de que estaba sola —no lo minimizo porque viajo, pero de los 12 meses del año estoy afuera 3—, Instagram se me murió. Todos los comentarios empezaron a ser negativos”.

Sobre su presente sentimental, Graviotto aclaró: “Estoy solo, sin pareja, y la relación con Juana está bien así. Una de las decisiones que tomé es que la dejé de seguir en todos lados. Lo único que me entero de ella es lo que vivo físicamente”.