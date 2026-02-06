Juana Repetto compartió una emotiva publicación en su Instagram donde celebró haber alcanzado las 37 semanas de embarazo, completando así el término gestacional de su tercer hijo, Timoteo.

“Hoy la foto de los jueves merece feed. Porque estamos cumpliendo EL ÚLTIMO objetivo”, escribió la actriz junto a una tierna imagen donde aparece con su panza rodeada de sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario.

La influencer aclaró que esto no significa que el bebé nacerá inmediatamente, pero sí representa un hito importante tras un embarazo de alto riesgo que requirió reposo estricto durante meses. “Todavía no lo puedo creer”, confesó emocionada la hija de Reina Reech.

Juana Repetto llegó a término: la emocionante cuenta regresiva para la llegada de Timoteo. Crédito: Instagram

UN TRABAJO EN EQUIPO PARA CUIDAR A TIMO

En su emotivo mensaje, Juana agradeció a todos quienes hicieron posible llegar a esta etapa. “Esto fue un laburazo en equipo”, reconoció, destacando el rol de Timo (como llaman al bebé) que “creció como un campeón”, y de sus hermanos mayores que “colaboraron, empatizaron y dejaron de lado necesidades propias” para cuidar a su mamá.

También agradeció a los médicos, a Normita y Meli (quienes la ayudaron con el reposo), y a su familia y amigos que estuvieron “al pie del cañón”.

La actriz reveló que sin este equipo de apoyo hubiera sido imposible mantener el reposo necesario para que el embarazo llegara a buen puerto.

LISTA PARA EL GRAN MOMENTO

Con la meta cumplida, Juana Repetto se mostró preparada para la llegada de Timoteo: “Ahora sí Timo, tamo ready. Que se venga el rock and roll una vez más”, escribió entusiasmada.

Se espera que la actriz tenga una cesárea programada en los próximos días, según había adelantado anteriormente debido a recomendaciones médicas.

Este tercer hijo representa un nuevo capítulo para la familia, que ha transitado este embarazo con paciencia, amor y el compromiso de todos sus integrantes para garantizar que Timo llegue al mundo de la manera más saludable posible.