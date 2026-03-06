Este jueves, Marcelo Tinelli brindó una entrevista a Puro Show en el que aseguró que se encontraba trabajando en su regreso a la TV abierta, aunque no supo brindar datos acerca de la fecha de estreno ni el formato. Pero para Pampito, el futuro laboral de “El Cabezón” podría estar fuera de la Argentina.

Al término de la entrevista, Pampito reveló que en las últimas semanas, Marcelo Tinelli se reunió con las autoridades de América TV, donde le pidieron que haga un programa piloto con su idea. “¡Le pidieron un piloto! ¡A Marcelo Tinelli!”, estalló el conductor.

El conductor habló de su futuro en la pantalla chica y dejó una señal que no pasó desapercibida (Foto: captura de eltrece).

“La cuestión es que esto de América quedó trunco, yo creo que lo recibieron por una cuestión de cortesía porque ya no tenían Horacio porque ya tenían firmado un contrato con Beto Casella para el horario de las 22, que era el que quería Marcelo”, agregó Sebastián.

PAMPITO REVELÓ QUE EL FUTURO LABORAL DE MARCELO TINELLI PODRÍA ESTAR LEJOS DE ARGENTINA

“Y acá quiero agregar información que me llega y es que tuvo reuniones con eltrece. A mí lo que me cuentan es que le habían ofrecido el horario que viene después de Pergolini, a las 12 de la noche. Esa idea le gustaba a Marcelo, pero le habían dicho que lo produzca él, entonces se reunió con sus productores y no llegaron a ningún lado”, señaló el conductor.

“Cabe destacar que el día de hoy, el fuerte de Marcelo es el reality, al q ue le fue muy bien. (…) Y por eso la plataforma hizo una segunda temporada y de su éxito depende hacer una tercera”, reveló el conductor, que brindó un dato inédito sobre el futuro del conductor.

Marcelo Tinelli (Foto: captura eltrece)

“La tiene difícil Marcelo en la TV abierta porque es un producto caro de bancar con su estructura, y entonces él va a abrirse un proyecto propio, y si ve que no sale nada en la Argentina, él tiene pensado recurrir a Gustavo Yankelevich que compró un canal en Perú, la tierra Millet. ¿Quién te dice que Marcelo, que es muy conocido en Perú, no pueda irse a Perú a tener una oportunidad?”, cerró el conductor.

