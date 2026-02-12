El caso de Gabo Usandivaras es un ejemplo de cómo un simple bailarín se convirtió en figura, pero a la vez cuánto afecta la exposición masiva del Bailando puede afectar a la salud psíquica, sobre todo si Marcelo Tinelli impulsa la carrera.

“Para mí Tinelli hoy representa una cuota fija en la terapeuta”, afirmó Gabriel ante Matías Vázquez.

Y lo que para el conductor del programa de streaming Chusm+ en Menjunje TV era una ironía al decir que Marcelo lo “mandó a terapia”, para el artista fue real: “Sí, se lo dije a él, se rió igual”.

Gabo Usandivaras enterró a Marcelo Tinelli

Integrante de las ediciones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 del Bailando, el bailarín reconoció: “La mano (para colaborar) está tendida, pero la exposición y el uso y hasta quizás abuso de lo que pasaba en ese programa, de parte de todos. Porque todos éramos ese programa, no lo vamos a castigar a Marcelo”.

La angustia de Gabo Usandivaras por no poder realizar su aquadance junto a Becky Vázquez (Fotos: Capturas)

El cariño de Gabo Usandivaras por Marcelo Tinelli

“Creo que el que Marcelo esté abajo hoy en día nos permite a todos poder hablarle de igual a igual”, continuó.

“Yo le tengo un cariño enorme a Marcelo. Pero no quita que las experiencias que hayamos pasado de chicos ahí hayan sido movilizadoras, o que te queden con una carga extra”, cerró Gabo Usandivaras sobre Marcelo Tinelli.