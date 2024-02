Tras su participación en el Bailando 2023, en esta ocasión como coach en lugar de bailarín, a Gabo Usandivaras su cuerpo le pasó factura y por eso sus seguidores se encontraron con un posteo de Instagram en el que se muestra postrado.

De esta manera uno de los bailarines más talentosos de Argentina debe enfrentar una rehabilitación en su casa que puede llevarle varios meses con lo que su carrera y sus obligaciones como docente podrían verse afectadas.

Gabo Usandivaras sufrió un accidente (Foto: Instagram/gabousandivaras)

“Quiero compartir este nuevo proceso que me presentó la vida. No lo elegí, pero sí hoy elijo hacer de esta experiencia un gran cambio en mi vida”, contó en su posteo en el que mostró cómo pasa sus días en cama.

CUÁL ES EL PROBLEMA DE SALUD QUE TIENE POSTRADO A GABO USANDIVARAS

Gabo explicó entonces cuál es el problema que lo dejó postrado. “Me tuvieron que operar de meniscos y ligamentos cruzados pues, no sé si se acuerdan, allá por 2018 me rompí los ligamentos en el Aquadance en ShowMatch. Me quedó una pierna adentro y una pierna afuera”, reveló.

Pero, además, Gabo explicó que hubo sufrió otro accidente que complicó aún más su situación. “El 1° de febrero, haciendo una de las coreografías de Sex en plena función, se me corrió la rodilla y se me rompió el menisco, ¿podés creer?”, preguntó.

Gabo Usandivaras, sin filtro, fiel a su estilo.

“Lo estoy contando así, con humor, porque ya han pasado más de 15 días. Ayer me operaron”, reveló, y agradeció, en el posteo, a todos los médicos del Hospital Italiano, donde fue atendido.

“Así que aquí estaré, en una rehabilitación de largos meses por delante, pero por suerte la operación terminó siendo un poco más leve de lo que debería haber sido. Poco a poco, los iré actualizando de todo esto que ha ido pasando”, adelantó.

