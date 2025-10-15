El paso de Yanina Latorre por A la Barbarossa no pasó desapercibido. Luego de sacarse chispas con Nancy Pazos en vivo, la conductora de SQP y panelista de LAM le tiró flores a Pía Shaw, su compañera radial en El Observador.

En ese marco, Yanina sorprendió a todos al revelar el loable gesto que tuvo con todos sus compañeros antes de renovar contrato con la radio.

El valioso gesto de Yanina Latorre con sus compañeros de radio (Foto: Telefe)

EL GESTO DE YANINA LATORRE CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Yanina Latorre: -Pía es buena compañera, graciosa, laburadora, lo da todo, se pone la camiseta y es mi mejor reemplazarte. A Pía te la querría robar.

Georgina Barbarossa: -No, te pido por favor que no.

Yanina: -El año que viene, a Pía te la voy a pelear hasta el final. Si no páguenle el triple.

Georgina: -Si yo le pago fortunas acá...

Pía Shaw: -Páguenle el triple. Te amo.

Yanina: -Yo soy la sindicalista. Ayer renové en la radio y como condición para firmar puse que les suban la guita a todos.

Pía: -¿Renovaste? No me contaste.

Yanina: -Sí, ayer. No estabas.

Pía: -¿Y pediste aumento para todos?

Yanina: -¡Sí! Si no les dije que no firmaba.

Pía: -Ella es Yanina, pero nosotros somos los “Yaninitos”.

