En SQP, Yanina Latorre contó que se comunicó con el entorno de Nico Vázquez para confirmar si el actor está por hacer oficial su presunto romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

El 8 de julio, Nicolás había anunciado su separación de Gimena Accardi, tras 18 años de amor, con un comunicado en Instagram.

La periodista fue directamente a la fuente luego de que Paula Varela asegurara en Intrusos: “Se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están súper enamorados y que toda su gente íntima lo sabe”.

Yanina Latorre habló del presunto blanqueó amoroso de Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura de SQP, América)

La palabra del entorno de Nico Vázquez:

“Hoy me comuniqué con el entorno de él y pregunté: ‘¿Nico está de novio?’. Y me dijeron que no”, contó Yanina.

“Esta persona, muy cercana a Nico, agregó: ‘Por ahora no tiene nada que blanquear’”, sumó Latorre.

Entre risas, la panelista recordó su repregunta: “Yo le dije: ‘¿Por ahora? ¿O sea que en algún momento...?’. Y me aclaró que por ahora no tiene nada que blanquear, que Nico hace vida de soltero”.

El tiempo dirá…

