Dai Fernández rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y enfrentó de lleno los rumores que la vinculan sentimentalmente con Nicolás Vázquez, en medio de su reciente separación de Gonzalo Gerber.

La actriz, que brilla en la obra junto al actor, no esquivó el tema y sorprendió con una respuesta que dio que hablar. Sobre cómo vive la exposición mediática, Dai se sinceró: “Muy fuerte. La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto. Me costó mucho llegar acá y trato de enfocarme en eso y no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”, comenzó diciendo.

Consultada directamente por su vínculo con Vázquez, la actriz aclaró: “Somos muy amigos, estamos todos los días juntos acá, charlamos mucho. Él me acompañó mucho también durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho, pero somos muy amigos”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultada sobre la posibilidad de que esa amistad se transforme en algo más: “Por ahora no”, atinó a decir, algo incómoda por la pregunta.

¡Qué momento!

Foto: Captura (América)

LA LLAMATIVA REACCIÓN DE GONZALO GERBER TRAS LA SEPARACIÓN DE DAI FERNÁNDEZ

La separación de Gonzalo Gerber y Dai Fernández sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras siete años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a la historia, y mientras ella quedó en el ojo de la tormenta por los rumores de cercanía con su compañero de elenco en la obra Rocky, Nico Vázquez, el bailarín eligió el bajo perfil.

Consultado por Rocío Marengo en A la Barbarossa, Gerber apenas se animó a expresar lo que siente: “Solo decirte que estuvimos siete años juntos y, aunque el amor no se murió, nos acompañamos ahora de esta manera.

“Te agradezco por preocuparte por mí. Yo estoy bien y reconstruyéndome con familia y amigos”, agregó. Y cerró, sin querer ahondar en el tema del momento: “Prefiero mantenerme al margen de todo, no estoy de ánimos de hablar”.