La separación de Gonzalo Gerber y Dai Fernández sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras siete años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a la historia, y mientras ella quedó en el ojo de la tormenta por los rumores de cercanía con su compañero de elenco en la obra Rocky, Nico Vázquez, el bailarín eligió el bajo perfil.

Consultado por Rocío Marengo en A la Barbarossa, Gerber apenas se animó a expresar lo que siente: “Solo decirte que estuvimos siete años juntos y, aunque el amor no se murió, nos acompañamos ahora de esta manera.

“Te agradezco por preocuparte por mí. Yo estoy bien y reconstruyéndome con familia y amigos”, agregó. Y cerró, sin querer ahondar en el tema del momento: “Prefiero mantenerme al margen de todo, no estoy de ánimos de hablar”.

Foto: Instagram (@gonzalo.gerber)

NICO VÁZQUEZ CONFIRMÓ QUE SE ESTÁ DIVORCIANDO DE GIMENA ACCARDI: “HOY NO HAY POSIBILIDAD DE RECONCILIACIÓN”

En medio del descargo que hizo ante la prensa, después de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó que su matrimonio llegó a su fin después de 18 años de amor.

Indagado por los cronistas, y tal como se pudo ver en TN, el actor no dejó lugar a dudas cuando le consultaron si hay posibilidad de una reconciliación: “Hoy no. Nos estamos divorciando, esa es la verdad”, aseguró, firme con su postura.

Lejos de apuntar responsabilidades, Nico explicó que la ruptura es el resultado de un proceso doloroso que venían atravesando desde hace tiempo: “Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano”, atinó a decir. Y cerró, visiblemente movilizado: “No quiero echar la culpa a esto que pasó. No, esto fue una consecuencia de un año de pelearla y de hacer terapia”.