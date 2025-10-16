El humor negro de Yanina Latorre tiene un límite y, esta vez, no compartió los dichos de Martín Cirio sobre Thiago Medina, de quien se burló en su stream al ver su cambio físico, tras su grave accidente en moto.

“Esto es muy tremendo. No te puedo bancar. Está recién operado”, dijo la conductora de SQP mientras el influencer analizaba la apariencia del ex Gran Hermano, tras 28 días de internación.

ASÍ YANINA LATORRE REACCIONÓ ANTE LOS POLÉMICOS DICHOS DE MARTÍN CIRIO SOBRE THIAGO MEDINA

Yanina continuó: “Banco que Martín se banca cualquier futura cancelación. Es un pibe que tiene huevos. Hace este humor negro, pero el chico está recién salido de la clínica. Casi se muere, casi lo perdemos”.

Retomando los repudiables comentarios de Cirio, Latorre agregó: “Que le diga que parece una chica trans, una torta. El pibe está recién salido de un quirófano... Igual lo banco que se banca esto, porque por esto te cancelan”.

Martín Cirio opinó sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente y generó polémica (Imagen: redes)

Acto seguido el panelista Fede Popgold salió en defensa de Martín Cirio: “Él aclaró que todo lo dicho tiene que ser tomado en ese contexto, porque habla desde un personaje”.

Sin embargo, Yanina Latorre no compartió: “En esta se pasó dos pueblos. No banco esto. El pibe está recién operado. Se metió con los trans, las tortas, los putos, las putas y los hormonados. En dos segundos se metió con todos”.

