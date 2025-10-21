La salida de Yanina Latorre de LAM a fin de año sacudió al mundo del espectáculo y abrió una ola de rumores sobre quién podría ocupar su silla en el ciclo de Ángel de Brito. En medio del revuelo, Mariana Brey fue uno de los nombres que más sonó como su posible reemplazante, y ahora decidió hablar públicamente.

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, reveló que se comunicó directamente con la panelista de A la Barbarossa para conocer su postura.

“Hace unos días se confirmó lo que te conté hace un mes, que tiene que ver con la salida de Yanina Latorre de LAM. Fue justamente Yani la que dijo que seguramente la reemplazará Mariana Brey el año que viene en el ciclo de Ángel, y tengo novedades al respecto”, expresó Etchegoyen.

Según el conductor, la periodista fue contundente al aclarar su presente profesional y los rumores que la vinculan al programa de América.

Mariana Brey en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

LA PALABRA DE MARIANA BREY

“Hablé con Mariana, que me dio un poco el panorama que tiene hoy en día de estos rumores. Hasta ahora no se había referido a su situación ni a los dichos de Yanina, que prácticamente la dio como su reemplazante”, agregó.

Finalmente, Etchegoyen compartió el mensaje que Mariana Brey le envió de manera privada. “Hola Juan, por ahora para 2026 no tengo nada cerrado. Primero me voy a juntar con Telefe, que tengo contrato vigente”, escribió la panelista.

Y cerró con una aclaración que terminó de despejar las dudas: “No tengo aún nada cerrado y la prioridad la tiene Telefe”.