La noticia sobre la salida de Yanina Latorre de LAM sorprendió a todos. Después de más de una década al lado de Ángel de Brito, la panelista confirmó que se despedirá del ciclo a fin de año y no será parte del programa en 2026.

Fiel a su estilo, Yanina explicó los motivos de su decisión: tiene tres trabajos y los tiempos ya no le alcanzan. Además, señaló que como SQP (Sálvese Quien Pueda), el ciclo que conduce antes que LAM, suele llegar unos 20 minutos más tarde al programa de América, algo que —según sus propias palabras— “no le parece correcto”.

Tras el anuncio, comenzaron las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, y Ángel decidió despejar cualquier duda durante una de sus clásicas “cajitas de preguntas” en Instagram.

“¿Cómo estás con Yanina?”, le consultó un seguidor. Y el periodista fue contundente con su respuesta: “En este momento, charlando como todos los días. En general, excelente. Somos amigos hace 15 años”, cerró, sin dejar lugar a las dudas.

Después de diez años al frente de los escándalos más resonantes del espectáculo, Yanina Latorre tomó una decisión que soprendió a todos. La panelista, que acompaña a Ángel de Brito en LAM desde el primer día y se convirtió en una de las voces más filosas del ciclo, confirmó que 2025 será su última temporada en el programa de América.

“El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, aseguró Yanina en El Observador 107.9. Con su estilo directo, explicó que el principal motivo tiene que ver con la imposibilidad de compatibilizar horarios desde que empezó a conducir Sálvese Quien Pueda, su propio programa que se emite justo antes, por la misma señal.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, reconoció la también conductora de radio, que desde hace meses viene consolidando su espacio propio.

Yanina Latorre en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Cabe recordar que Yanina ya había dejado su participación en Bondi Live para enfocarse de lleno en su ciclo radial y en SQP. Ahora, con su decisión de dar un paso al costado en LAM, cierra una etapa de una década junto a de Brito, marcada por momentos explosivos, polémicas y primicias.