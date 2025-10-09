La espontaneidad con que Yanina Latorre criticó sin reparos a Sofía Martínez sorprendió a Mario Pergolini, quien tuvo que frenar a su invitada para evitar un escándalo todavía mayor.

“Es una chica a la que no le entiendo el talento ni la fama”, fulminó la invitada de Otro Día Perdido a la periodista deportiva.

Luego hizo referencia al comentario viral de la cronista a Lionel Messi tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: “Entiendo que por hacerle una buena pregunta a Messi la pegó”.

Sofi Martínez (Foto: Movilpress)

Por eso, Pergolini se plantó: “Ahora tratala bien. Vamos a hacer lo mismo tratándola bien. Tomate tu tiempo”.

Sin embargo, esa pausa para la reflexión dio lugar a la más ácida ironía: “Es tan linda, tan mona, me encanta. La aman las marcas y es una gran influencer. Quiero que vuelva con Diego Leuco”.

Sofía Martínez había sido cuestionada por sus preguntas repetidas a Lionel Messi. Por: Fernando Gatti

Qué había dicho Yanina Latorre sobre Sofía Martínez

Más allá del salto a la fama planetaria por su charla con Lionel Messi tras la Copa del Mundo, lo cierto es que Sofi fue muy juzgada hace un mes, cuando en las redes sociales cuestionaron que le pregunte las mismas cosas a Leo que que Gastón Edul.

Yanina Latorre fulminó a Sofía Martínez.

“En notas de color es buenísima, pero para mí está inflada”, había afirmado Yanina.

En otro momento analizó: “Tenés a Messi, acaba de jugar, tenés un montón de cosas para decirle, y ella le hacía las mismas preguntas que Gastón Edul, y Messi le decía ‘como dije hace dos minutos’. Esa fue mi crítica”.

La reacción de Sofía Martínez a las críticas de Yanina Latorre.

“Es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo fue un comentario viral a Messi en el Mundial”, había descripto Yanina Latorre a Sofía Martínez.