Sofi Martínez y Diego Leuco protagonizaron un íntimo momento al aire en Perros de la Calle.

La expareja abrió su corazón, bajo la teoría de que el mes de agosto reconcilia a los ex, pero fue la periodista deportiva quién se la jugó a fondo con su declaración de amor.

SOFI MARTINEZ Y DIEGO LEUCO: EL INCÓMODO IDA Y VUELTA

Diego Leuco: -Me gusta la teoría, me copa. Esta charla ya es algo.

Sofi Martínez: -Te están hablando a vos, Andy.

Andy Kusnetzoff: -No, se lo pregunta a la rubia (Sofi).

Leuco: -Ah, ¿no se dio nadie por aludido?

Andy: -¿Pero qué piensan de las teorías de agosto?

Sofi: -Los ex están vibrando en esa en el chat... Vos, ¿todo bien?

Leuco: -Está costando un poquito, puede ser.

Sofi: -Estamos siendo bastante genuinos, pero esta incomodidad, está bien que así sea... A nosotros nos pasa algo que es muy raro porque cuando nos separamos, en las notas te preguntan por el otro. Hablás de la otra persona y la otra persona lo puede escuchar. Y es algo que en la vida normal no pasar… Diego es una persona muy importante, es la persona de la que me enamoré más fuerte. La única, para ser sincera. Es algo que siempre me moviliza, por más que ha pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona.

Leuco: -Me pasa un poco lo mismo.

Sofi: -No vale decir lo mismo.

Leuco: -Además de lo que dijo Sofi, y lo comparto, a mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa como está y deseo todo el tiempo su felicidad...

Andy: -¿Sentiste que diste más vos?

Sofi: -Obvio. Bastante tibio. Yo por mi tía siento lo mismo. Cuando está feliz, yo también me pongo feliz.

Leuco: -¡Ves por qué somos ex!

