Tras dos años de amor sin reparos, Diego Leuco y Sofía Martínez están atravesando un impasse de pareja, y el conductor de La peña de Morfi confirmó en LAM que la crisis existe, aunque la minimizó y se mostró confiado en que todo volverá a ser como antes.

“Cada pareja tiene momentos y estamos transitando uno más”, dijo por su parte Sofía en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. “Yo lo quiero un montón, y creo que él también a mí así que es un momento más”, confirmó ella.

“Es lo que dijo Sofi, que a veces a pesar del amor hay que tratar de encontrarle la vuelta y estamos en ese momento. Nos amamos muchos, estuvimos juntos ayer en mi cumpleaños porque tenemos una historia hermosa”, explicó Leuco.

DIEGO LEUCO Y SOFÍA MARTÍNEZ HABLARON SOBRE LA CRISIS DE PAREJA QUE ATRAVIESAN

“Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, agregó Lueco. “Entiendo que hay mucha gente atenta, con amor, y surge la pregunta.No voy a mentir, no tiene sentido porque somos transparentes. No hay mucho más para contar y (…) nada que no le pase a todo el mundo”, asentó.

Por su parte, Martínez negó que la gran cantidad de trabajo que afrontan sea la causa de su separación. “La realidad es que él siempre me acompaña mucho a mis trabajos y yo a él también. Yo creo que es algo más por el orgullo, por lo bien que le va en el trabajo, ver al otro realizado”, dijo Martínez.

“Creo que no hay una fórmula para una pareja, es ver cómo les sale a los dos”, agregó la periodista que emocionó a Leo Messi, que no negó que haya una pronta reconciliación.

