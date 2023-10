Veinticuatro horas después de que saliera a la luz el explosivo romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, Jésica Cirio fue a La Peña de Morfi a cumplir con su trabajo y Diego Leuco reveló cómo vio a su compañera.

“No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí”, le dijo Leuco a LAM.

Nuevo en el rol de anfitrión de La Peña, el periodista continuó: “Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo. Fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo”.

“¿En producción tampoco se te comentó nada?”, le retrucó la notera de Ángel de Brito.

Y Leuco contestó: “No, es el programa de Jésica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas”.

DIEGO LEUCO DESTACÓ A JÉSICA CIRIO COMO PROFESIONAL

El domingo pasado, Jésica Cirio cumplió con su jornada laboral en La Peña de Morfi y, en pantalla, no hizo ninguna referencia sobre el escándalo en el que está envuelto su exmarido, Martín Insaurralde, con quien se convirtió en madre de Chloe.

Receptivo del delicado presente que está viviendo su colega, Leuco la destacó como compañera y profesional.

“Ella al aire estuvo bárbaro, como siempre, súper profesional”, afirmó Diego.

Y concluyó: “Hicimos nuestro laburo. Nos divertimos, cantamos lo que había que cantar, bailamos lo que había que bailar, cocinamos. Hicimos nuestro laburo y después cada uno se fue a su casa, igual que cada domingo. No vi nada distinto, ni tampoco afuera del canal”.