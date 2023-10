El escándalo que desató Sofía Clerici el fin de semana tras exhibir sus suntuosas vacaciones en yate en Marbella junto a Martín Insaurralde no solo la obligó a colocar en modo privado sus redes sociales, sino también dos denuncias ante la Justicia Federal.

Una de las presentaciones la hizo el abogado Gastón Marano, que tendió un manto de sospechas sobre los lujosos regalos de los que la modelo hace gala en sus redes sociales, y que le son imposibles de adquirir facturando enmarcada en la categoría más baja del Monotributo (“A”), que corresponde a particulares que facturan hasta 116 mil pesos mensuales.

Ulises Jaitt se refirió al detrás del escándalo por las fotos y videos de Sofía Clerici con Martín Insaurralde.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, el municipio en el que Insaurralde podría retomar su cargo de intendente en los próximos días, tras renunciar como jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y como candidato a concejal de esa localidad.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE SOFÍA CLERICI TRAS SER DENUNCIADA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL

Si bien el sábado Sofía Clerici publicó un descargo en sus redes sociales con el fin de desligar a Martín Insaurralde de todos los productos que muestra en sus redes alegando que “se los compró ella sola” con el fruto de sus ganancias por las ventas de su línea de ropa interior y accesorios íntimos; o bien que fueron “regalos de novios adinerados que siempre tuvo”.

En su denuncia, que fue imitada por el actual diputado Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, Marano pone el foco en la imposibilidad de Insaurralde de efectuar compras por montos tan elevados a raíz del patrimonio que declaró ante la AFIP, y que resulta más que insuficiente, por lo que fue denunciado por lavado de activos y evasión fiscal.

La respuesta de Sofía a esta denuncia fue a través de sus redes sociales, donde insiste en que sus bienes están más que justificados. “No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada, porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”, aseguró la modelo.

El descargo de Sofía Clerici en sus redes sociales

