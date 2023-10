Los Socios del espectáculo repasaron la vida de Sofía Clerici en medio del escándalo con Martín Insaurralde y encontraron una entrevista que la modelo le brindó a Tomás Dente hace dos años e hicieron especial foco en Zeus, el gato sphynx que fue a buscar a Lomas de Zamora, el partido que dirigía el ex de Jésica Cirio.

La principal característica de los gatos sphynx es que no tienen pelaje, aunque sí tienen una capa de pelo fino muy parecida a la piel de un durazno. El animal no tiene bigotes ni pestañas, presenta una osamenta fina, aunque es musculoso y tiene un pecho fuerte, y patas largas y delgadas.

En este sentido, la producción de Dente le presentó una de las fotos con las que Sofía promociona su línea de lencería junto a Zeus, y la modelo murió de amor. “No sabés los suavecito que es. Lo amo. Lo fui a buscar a Lomas de Zamora”, contó Clerici.

CUÁNTO CUESTA EL GATO SPHYNX QUE SOFÍA CLERICI FUE A BUSCAR A LOMAS DE ZAMORA

“Se llama Zeus, como el rey del universo. Esa foto me la sacó mi fotógrafo y encima estoy con ese arnés de mi marca; y aparte Zeus tenía como tres meses nada más. ¡Lo amo! Y todavía no lo quiero sacar sus bolitas grandes. Todavía no lo castré”, dijo la modelo, entre risas, sobre el compromiso adquirido con Tica del Plata, donde certificó su pedigree tras obtener el animal en noviembre del 2020.

Ciudad se puso en contacto con varios veterinarios y especialistas que certificaron que el sphynx o esfinge es un gato muy difícil de conseguir, y de ahí los altos precios que se manejan en el mercado, que van de 350 a 800 mil pesos, depende de si el animal está castrado para evitar su reproducción, o no.

“Es la primera mascota que tengo, cuando te rodeas de cosas que te gustan sos feliz”, contó Sofía en esa ocasión en Vino para vos, aunque más tarde reconoció que le gustaría verse en el futuro viviendo en el campo con sus animales y el verde.

Por: Hernan Jorge Khatchadourian

