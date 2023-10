Este lunes, Bendita no estuvo ajeno al escándalo que surgió cuando Sofía Clerici decidió exponer su romance con Martín Insaurralde generando denuncias contra el político por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, algo que salpicó a su ex Jésica Cirio.

En Bendita hicieron un amplio informe sobre las relaciones entre los tres implicados, ya que el romance entre Insaurralde y Clerici habría comenzado hace al menos dos años cuando aún estaba casado con Cirio, y recordaron la tremenda cifra que lanzó Carlos Pagni la semana pasada sobre el supuesto acuerdo de divorcio.

Aseguran que Martín Insaurralde engañó a Jesica Cirio con Sofía Clerici: las pruebas que lo confirman / Fuente: redes sociales

“En la separación legal, en Argentina, va a figurar que le pasa 160 mil pesos por mes y lo otro es todo por cuentas afuera. Entiendo que el artículo penal libera a la esposa o a la ex esposa de alguien de testificar contra el marido”, explicó Beto Casella.

BETO CASELLA LANZÓ UNA BOMBA SOBRE EL FUTURO DE JÉSICA CIRIO EN LA TV

“No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto”, agregó Beto. “Ponele que no a nivel Justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí”, agregó, antes de leer un mensaje que le llegó en vivo.

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co conductora para La peña de Morfi”, contó Beto.

Martín Insaurralde desató una polémica tanto en la política como en su vida personal, tras conocerse su romance con Sofía Clerici. (Foto: Facebool/insaurraldem - Instagram/jesicacirio - sofiaclericiok)

“¡Qué yeta con los conductores de La peña, che!”, exclamó el locutor Mariano Flax. “De Jey Mammon a Jésica Cirio. Veremos si se confirma, pero es alguien adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, cerró Beto Casella.

