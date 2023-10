Esté sábado le generó un verdadero dolor de cabeza a Martín Insaurralde, ex de Jésica Cirio, cuando Sofía Clerici decidió compartir en su cuenta de Instagram varias fotos y videos de un lujoso paseo que hizo en yate en Marbella junto al político en plena campaña, lo que generó la inmediata renuncia de este.

Entre sus muchas stories, la modelo publicó un largo video en el que muestra los lujos a bordo, y también una fogosa escena (luego eliminada) que grabó en la intimidad con el ex jefe de gabinete de ministros del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde

En sus redes sociales, Pochi de Gossipeame se atribuyó la primicia y brindó una serie de datos, luego confirmados por Luis Gasulla que significarían que la relación entre ambos no es algo reciente, sino que lleva un año, por lo cual Insaurralde le habría sido infiel a Jésica Cirio.

Leé más:

Jesica Cirio habló de la versión de infidelidad de Martín Insaurralde con su secretaria: “Ella se angustió mucho”

LOS DATOS QUE REVELAN QUE MARTÍN INSAURRALDE LLEVARÍA UN AÑO SALIENDO CON SOFÍA CLERICI

“El viaje entre Insaurralde y Clerici fue entre el 7 y 22 de septiembre a Marbella. Fueron a festejar el cumpleaños de ella, el 11 de septiembre. Hace un año estaban saliendo. El círculo de confianza del intendente de Lomas, en licencia, asegura que fue ‘una emboscada’ y que lo operaron los servicios de inteligencia”, afirmó en un tweet Gasulla.

Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El primer dato con el que Pochi de Gossipeame corroboró que la relación lleva un tiempo lado se verificó con una foto de Clerici del 16 de septiembre de 2021 que comparó con el osado video que la modelo filmó en la cama con Insaurralde.

“El pelo de ese color lo tenía en el 2021, o sea, esto viene desde hace rato. ¿Ya la engañaba con ella a Jésica Cirio?”, señaló, antes de compartir dos enigmáticas stories en las que la modelo se estaría dirigiendo al intendente de Lomas de Zamora un tanto molesta.

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde

Leé más:

Jésica Cirio y Martín Insaurralde se separaron tras 10 años: “Fue hace tres meses”

LOS ENIGMÁTICOS MENSAJES DE SOFÍA CLERICI QUE PODRÍAN ESTAR DIRIGIDOS A INSAURRALDE

“No te olvides de dónde saliste y te quisiste salvar por un hijo sin amor, porque no fuiste más que una convenida. Te falta valores de familia que no tenés”, dice una de las postales. “¿Qué pasa? ¿Tanto te duele? ¡Que me den el lugar gato!”, dice la otra.

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde

“Hará 7 semanas atrás con una gossipera hablamos de para quién serían estos mensajes. Ahora todo va tomando más forma”, señaló Pochi, que comparó dos imágenes que publicaron Sofía y Jésica Cirio casi al unísono. “Cuánta coincidencia, las dos en España, looks parecidos, subieron la misma publicación el mismo día”, señaló.

Los posteos de Gossipeame en las redes sociales sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde