Las fotografías y videos que compartió (y en algunos casos borró) Sofía Clerici (31) sobre el viaje que hizo hace dos semanas con Martín Isaurralde (53), el ex de Jésica Cirio (38), en el yate bautizado “Bandido” en la costa de Marbella (España) la volvió a colocar en la mira tras sus recordados escándalos.

La modelo saltó a la fama en agosto de 2012 con su aparición en Animales Sueltos, donde fue a presentar su tapa de Playboy. En aquella ocasión, le causó más de un dolor de cabeza a Alejandro Fantino , que fue expulsado de la casa de Tigre que compartía con Miriam Lanzoni, quien aseguró que lo veía “poseído por un demonio” frente a la visión de la tatuada modelo.

Lanzoni se enfureció por la actitud que tuvo Fantino para con Sofía ya que, durante todo el programa, él y Coco Silly se dedicaron a conocer en detalle los innumerables tatuajes que ostenta Sofía, quien prometió mostrarles en el corte comercial “uno en un lugar muy especial”.

“A ver si me dan una mano y le hablan a Miriam Lanzoni para que me abra la puerta de casa mientras tanto estoy buscando hotel”, escribió Fantino en Twitter mientras se viralizaba una foto suya durmiendo en el asiento trasero del auto. “¡Obvio que lo amo! Por eso lo quiero sacar del mal camino”, le respondió ella en la red social.

LOS CHATS CON DANIEL SCIOLI QUE LE CASI TERMINAN EN SEPARACIÓN

A comienzos de 2015, Daniel Scioli comenzó una relación amorosa con la modelo Gisela Berger, mientras esperaba para lazarse como candidato a presidente, sin blanquear su separación de Karina Rabolini, que lo seguía a todos sus actos de campaña.

Finalmente, Scioli perdió la elección con Mauricio Macri, y también su matrimonio de 24 años con Rabolini, pero al cabo de un año y medio surgió otro escándalo mediático cuando Gisela Berger, que esperaba una hija del ex candidato, publicó una serie de chats que su pareja mantuvo con Sofía.

Berger se mostró despechada con el ex motonauta cuando descubrió esta supuesta “traición” y envió un mensaje de WhatsApp en mayo de 2017 al ciclo Nosotros a la Mañana, donde el conductor Fabián Doman lo dio a conocer al público.

“Daniel le escribe, Sofía Clerici le contesta y está todo a la vista: nombres, direcciones, horarios, todo”, dice Berger en el mensaje de voz que le envió al periodista Tomás Dente. “..Y el se iba a jugar un partido de fútbol y a una reunión de trabajo !!!!! “, escribió la joven junto a las imágenes.

LA PELEA PÚBLICA CON LAS HERMANAS NUCERA

En 2021, en plena restricción por la segunda ola de la pandemia de covid, Sofía y su hermana Martina se vieron involucradas en una pelea física con las hermanas Trinidad Sol y Evelyn Nicole Nucera en una parrilla exclusiva de Palermo.

Lo extraño de este enfrentamiento es que todo quedó registrado en un vivo de Instagram que luego reprodujeron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tanto en Intrusos en 2021 como en Socios del espectáculo en 2022 cuando se conoció que la cuestión iba a llegar a juicio.

Esto se debe a que las hermanas Nucera le arrancaron un mechón de pelo a Sofía y lo expusieron en su cuenta Instagram como trofeo al grito de “¡Mirá el peluche que le saqué!”. “Van a juicio por las extensiones”, contó Lussich.

“Miren el peluche que saqué. Acá está la prueba del delito. Se trenzaron en el baño de un restaurante. Hay procesamiento y van a ir a juicio. No van a ir presas, pero sí seguramente a hacer algún tipo de trabajo comunitario”, reveló, aunque al día de la fecha no hubo todavía ningún fallo de la Justicia.

EN LA CAMA DE ROMERO SANTOS Y UNA PELEA ESCANDALOSA EN PLENA VÍA PÚBLICA

En 2015 Sofía fue elegida por Romeo Santos como protagonista del videoclip de su tema Propuesta indecente y ella después contó que las cosas siguieron su curso hasta terminar entre las sábanas del cuarto del cantante donde hizo un interesante descubrimiento.

“Estaba muy nerviosa. En un momento del video, nos vamos abajo de las sábanas y debo confesar que pasó algo. Hubo muchos besos de lengua, la verdad es que me enamoró... En vez de hacer movimientos raros a propósito como hicieron en Viña del Mar, nos tapábamos y nos dábamos besitos”, Informadísimos.

UNIDAS. Las Clerici en una producción para "Playboy".

Sin embargo, dos años más tarde, abrió una polémica sobre la sexualidad del cantante cuando relató cómo fue el casting del videoclip. “Entre toda la gente, los de seguridad me vienen a buscar a mí y me hicieron firmar un contrato y me dijeron: ‘Te tiene que besar, te tiene que tocar, pero es gay’”, relató.

Finalmente, en 2020 Sofía fue protagonista de una escandalosa pelea con un ex en Palermo, lo que generó que sus vecinos se comunicaran para denunciar el hecho, ocurrido en la calle Juan Mora al 2900.

Cuando llegó la policía al lugar, identificaron a Sofía, que les contó que estaba en el lugar tratando de que su expareja le devolviera algunas de sus pertenencias que habían quedado en su domicilio.

