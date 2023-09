La periodista deportiva Sofía Martínez asistió como jurada invitada a Los 8 escalones, el programa de Guido Kaczka, y se emocionó por haber pasado de productora a figura.

Es importante destacar que Sofi comenzó su carrera en los medios detrás de cámara, trabajando en la producción de los ciclos del conductor cuando tenía tan solo 19 años.

Muy emocionada, posteó en Instagram una foto abrazando a Guido y rememoró los inicios de su carrera, mostrándose orgullosa de sí misma por todo lo que logró hasta ahora.

EL CONMOVEDOR POSTEO DE SOFI MARTÍNEZ TRAS HABER VISITADO LOS 8 ESCALONES

“Fui productora de los 8 escalones desde el 2013 hasta el 2018. Fui productora de los programas de Guido desde los 19 años. Aprendí un montón de cosas ahí, formé parte de mi personalidad. Supe lo que era la responsabilidad y me enseñaron que a los trabajos está bueno ponerles un valor agregado”.

“¿Por qué lo haces vos y no una máquina? ¿Qué cosa distinta tenés para ofrecer esta vez? Así todos los días. Conocí la magia de producir mientras estudiaba periodismo deportivo. Y Guido me preguntó muchas veces qué quería para mi futuro laboral y siempre le respondí lo mismo: periodismo deportivo. Aún yendo en contra de mis intereses laborales del momento”.

“Ayer estuve en los 8 Escalones. No fui de productora, sino de periodista deportiva. Para mí fue importante, sensible, y súper emocional. Y quería compartirlo”.

"Hasta que un día, años después, me llegó un mensaje invitándome a participar de un programa. expresó Sofi, sumando también fotos y videos de sus apariciones en TV cuando aún era productora de Guido.