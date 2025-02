Ni bien Pepe Ochoa contó en LAM que Sofía Martínez y Diego Leuco, tras varios meses separados, se habían reconciliado, ella alzó su voz y desmintió la información, aunque admitió que de cuando se ven y la pasan bien.

Luego de que Sofía le contara a Juan Etchegoyen en Mitre Live que es vedad que se frecuenta con Diego, aunque ni ahí volvieron a ponerse de novios, dio detalles sobre sus encuentros clandestinos tras la ruptura.

Sofía admitió que se ve con Diego, pero aclaró que no están de novios. Foto: eltrece

“No hay reconciliación. Nos llevamos bien, nunca nos dejamos de querer; siempre nos seguimos viendo y solo eso”, sentenció Sofía, contundente, en diálogo con Puro Show.

SOFÍA MARTÍNEZ ACLARÓ QUE NO ESTÁ DE NOVIA

Sofía Martínez, antes de cerrar, aclaró que no está de novia con Diego Leuco.

“Realmente, no cambia nada. De repente, sale una foto y parece que cambia algo, y la realidad es que no. Yo prefiero ir día a día, lo quiero un montón, nos vemos y, a veces, la pasamos bien, pero no es algo constante o una reconciliación con título”, cerró, sin filtro.