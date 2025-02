Después de varios meses separados, Sofía Martínez y Diego Leuco se habrían reconciliado. Así lo contaron en LAM, donde dieron llamativos detalles sobre la supuesta segunda vuelta de la pareja.

“Hace un tiempo se vienen frecuentando. Diego esta semana estuvo dejando el auto en lo de Sofi y por eso aparecieron estas fotos. Me llega la data, mandé a investigar y están pernoctando cada dos días”, contó Pepe Ochoa.

¿Sofi y Diego están nuevamente juntos? Foto: IG | @sofimmartinez

En este contexto, la periodista deportiva charló con Juan Etchegoyen y le contó si es verdad que se reconcilió con su ex. Y su respuesta fue tan concreta como letal.

¿SOFÍA MARTÍNEZ SE RECONCILIÓ CON DIEGO LEUCO?

Lo que me dice Sofi es lo siguiente ‘no quiero decir nada porque no creo que haya nada para decir, primero porque no me gusta y segundo porque no estoy arrancando nada’...”.

“Solo nos vemos como también sucedía esporádicamente el último tiempo, no es que volvimos’”.

“Y luego me agrega ‘solo nos vemos como también sucedía esporádicamente el último tiempo, no es que volvimos’”, sentenció Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la no formalidad en el vínculo entre Sofía y Diego.