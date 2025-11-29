Este sábado se produjo el primer encontronazo en redes entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, y eso generó que Ivana Figueiras, señalada como la posible tercera en discordia en la relación, saliera a hacer un furioso descargo respecto a su situación en este escándalo.

En las últimas horas, Bonelli declaró en un streaming que ella tenía una relación excelente con la madre de Cvitanich, pero alegó que después del divorcio fue obligada a dejar de verla. El futbolista leyó esta declaración en las redes sociales y salió a cruzar a su ex.

Foto: web e Instagram.

“Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida NO…”, escribió el ex futbolista, dejando en claro que desea que la modelo deje de hacer declaraciones explosivas al respecto.

QUÉ DIJO IVANA FIGUEIRAS SOBRE LAS ACUSACIONES DE “TERCERA EN DISCORDIA” ENTRE DARÍO CVITANICH Y CHECHU BONELLI

La otra que le contestó, al menos de manera indirecta a Bonelli, fue Ivana Figueiras, que publicó un encendido descargo en Instagram. “Hace meses me estoy bancando que me llamen ‘Tatiana’, que me puteen, me bardeen, me digan ‘rompe hogares’, ‘rompe familias’. Yo teniendo dos hijas mujeres”, señaló.

“El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndole y diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví”, agregó.

“Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejo las cosas claras a la ex no es un problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo. Gracias”, escribió, aunque luego agregó misiles dirigidos a Bonelli. “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita, pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.

