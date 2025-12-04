Ivana Figueiras volvió a revolucionar las redes con una sola imagen, a poco del escándalo que desató su reciente separación de Darío Cvitanich.

La modelo subió a sus historias de Instagram una postal en la que se aprecia un enorme ramo de flores, con rosas naranjas, blancas y detalles silvestres, y sorprendió con la canción que eligió para acompañar el posteo: “Loca”, de Tan Biónica, un clásico que suele disparar interpretaciones románticas entre los seguidores.

Para muchos, este gesto fue interpretado como un posible regalo del exfutbolista, mientras otros creen que Ivana solo se mostró en un momento íntimo sin segundas intenciones.

Lo cierto es que, con una solo una publicación, Ivana Figueiras logró dejar a todos especulando y reavivó las versiones sobre un posible reencuentro con Cvitanich.

¿Casualidad o mensaje para alguien en particular?

IVANA FIGUEIRAS EXPLOTÓ TRAS LOS RUMORES DE INTERNACIÓN POR EL ESCÁNDALO CON DARÍO CVITANICH

A pocas horas de que se filtrara que Ivana Figueiras habría estado internada, en medio de lo que fue su mediática y polémica separación de Darío Cvitanich, la modelo optó por romper el silencio y despejar cualquier duda sobre su estado de salud.

"Nunca estuve internada. Gracias”, escribió Ivana en Instagram Stories, acompañando sus palabras con un emoji de un corazón blanco, dejando en claro que la noticia es falsa.

En la imagen se ve la captura del programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América, con el siguiente graph: “Escándalo total: Ivana Figueiras estaría internada”.

De esta manera, la joven llevó tranquilidad a sus seguidores y seres queridos, frenando los rumores con un mensaje claro, directo y sin lugar a interpretaciones.

¡Clarito!