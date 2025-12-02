El fin de semana, Ivana Figueiras quedó en el centro de la tormenta mediática tras su separación de Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli. Según reveló Oliver Quiroz en el programa A la Tarde, la empresaria habría estado internada por un cuadro de estrés, en medio de la presión y los comentarios que recibió en redes sociales.

La información surgió luego de que una persona muy cercana a Ivana, identificada como Carolina, su socia en el local que ambas manejan, se acercó al móvil del programa para dar detalles sobre el estado de salud.

“Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío”, contó el cronista en el programa de América, citando a Carolina.

EL IMPACTO DE LA SEPARACIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO EN REDES: QUÉ PASÓ CON IVANA FIGUEIRAS

La situación se volvió aún más compleja para Ivana Figueiras cuando comenzaron a lloverle insultos y mensajes agresivos en sus redes sociales. Según relató Oliver Quiroz, la empresaria habría recibido comentarios negativos no solo de seguidores, sino también de personas cercanas a Bonelli, como su niñera.

“Yo creo que la chica está golpeada porque la están todos tildando de la que rompió la familia. Hay que hacerse cargo que todo el país diga, por tu culpa se separaron”, expresaron desde el estudio del programa de Karina Mazzocco.

Además, Carolina, la socia de Figueiras, confirmó que la empresaria “quedó dañada o dolida” y que todavía no logra superar la separación con el padre de su segunda hija, su pareja anterior a Cvitanich.

