El escándalo no le da tregua a Darío Cvitanich. Tras la confirmación de su separación de Ivana Figueiras, el exfutbolista quedó envuelto en una fuerte polémica con Chechu Bonelli, quien recordó a su exsuegra en un stream y desató la furia del exdelantero.

Todo comenzó cuando Ivana Figueiras confirmó el final de su relación con Cvitanich. En paralelo, Chechu Bonelli sorprendió al hablar públicamente sobre el vínculo con la madre de Darío, asegurando que la extraña y que le gustaría recuperar el contacto.

La reacción del exfutbolista no tardó en llegar: “Me molesta que expongan a mi mamá, que diga que no la dejo tener trato con ella”, lanzó, visiblemente molesto, en diálogo con Cora de Barbieri para A la Tarde.

En medio de versiones que lo señalaban por supuestos malos tratos durante su relación con Bonelli, Cvitanich fue tajante: “Nunca tuve malos tratos con Cecilia. Si existe algo de eso, que lo muestren”, desafió a través de mensajes de texto. Sin embargo, Oliver Quiroz mostró que una persona cercana a Bonelli aseguró que ella “la pasó muy mal” en la última etapa de la pareja y que él “le hacía la vida imposible”.

LA PALABRA DE DARÍO CVITANICH TRAS UN FIN DE SEMANA DE TENSIÓN CON CHECHU BONELLI

El exfutbolista también desmintió haberle prohibido a su exsuegra ver a sus nietas: “Es mentira que la invitaron a retirarse de esa relación. Es la abuela de mis hijas, jamás le prohibiría eso. El tema de la fotito de Baradero no hacía falta”, expresó, en referencia a los comentarios de Bonelli sobre sus viajes a esa ciudad para visitar a la madre de Darío.

La tensión escaló cuando Cvitanich acusó a Bonelli de no querer pagarle los pasajes para que viajara a verlas cuando todavía estaban juntos. Por su parte, Chechu Bonelli sostuvo que no se arrepiente de sus declaraciones y que fue “dejada” en una entrevista que le dio a Intrusos y a otros medios este lunes.

Mientras tanto, crecen los rumores sobre los motivos de la ruptura entre Ivana Figueiras y Cvitanich. Según trascendió, ella habría decidido terminar la relación para evitar el escándalo y, además, estaría interesada en retomar el contacto con otro de sus ex, algo que dejó entrever en sus redes.

La separación de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras sumó un nuevo capítulo con la intervención de Chechu Bonelli y las acusaciones cruzadas. Por ahora, el exfutbolista se mostró firme en su postura y pidió que no involucren a su familia en la polémica.

