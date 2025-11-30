Desde que se conoció la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, los medios de comunicación buscaron incansablemente los motivos, hasta que, en las últimas semanas, los ex comenzaron a hablar y con eso surgió la teoría de Ivana Figueiras como supuesta tercera en discordia.

La relación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó envuelta en un mar de dudas después de una serie de mensajes que la modelo compartió en sus redes sociales. Todo estalló cuando, en medio de un ida y vuelta con seguidores, Ivana lanzó una frase que encendió las alarmas.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió la modelo en sus redes.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Leé más:

Ivana Figueiras explotó en medio del escándalo entre Cechu Bonelli y Cvitanich: “Garpa más ser ‘la pobrecita’”

IVANA FIGUEIRAS DEJÓ A DARÍO CVITANICH TRAS EL ESCÁNDALO CON CHECHU BONELLI

La declaración llegó después de que una seguidora le advirtiera sobre la ex de Cvitanich, Chechu Bonelli, y le pidiera que se cuidara. Figueiras no dudó en responder y, de paso, dejó en claro su postura: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

La situación escaló al límite este domingo cuando Marcela Tauro mostró en Infama que Ivana dejó de seguir a Cvitanich en Instagram. “Para mí que se hartó y dijo ‘Basta querido, yo te quiero mucho, pero no me banco todo este conventillo’, porque hace cuatro meses que salen y ya pasó todo esto”, especuló la conductora.

Fotos: capturas América y Instagram

La frase “hoy estoy sola” disparó especulaciones sobre una posible separación, sobre todo porque horas antes, Cvitanich había publicado una selfie junto a Ivana en el sillón de su casa, acompañada de una dedicatoria: “Te amo. Gracias por tanto”.

Por ahora, ni Figueiras ni Cvitanich confirmaron oficialmente la separación, pero los gestos en redes y las declaraciones públicas dejaron la puerta abierta a todo tipo de especulaciones.

Leé más:

Las fotos del apasionado viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.