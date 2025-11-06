El reencuentro entre Wanda Nara y Maxi López en el programa Ferné con Grego dejó varias perlitas, pero hubo un momento que emocionó a todos.

Frente a frente y con total honestidad, el exfutbolista hizo una confesión inesperada sobre lo que más le dolió del final de su matrimonio con la conductora de MasterChef Celebrity, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto: “A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia. Y eso fue algo que me pesó muchos años”, comenzó diciendo Maxi en el programa de Telefe.

“Te lo tengo que decir en la cara”, agregó. Y cerró, a corazón abierto y feliz por haber logrado recomponer el vínculo con Wanda después de años de conflictos y escándalos: “Me pesó mucho, no podía… hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando”.

WANDA NARA COMPARTIÓ UN ASADO CON MAXI LÓPEZ Y SORPRENDIÓ AL MOSTRAR LA EXCELENTE RELACIÓN QUE MANTIENEN

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video que deja al descubierto la buena onda que existe entre ellos.

La imagen muestra el paradisíaco paisaje que se ve desde la casa de la conductora de MasterChef donde compartió un asado junto a su exmarido y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“@100x100asado @officialmaxilopez”, escribió Wanda en el posteo que subió para compartir con sus seguidores el gran vínculo con que mantiene con el exfutblista después de años de escándalos y enfrentamientos mediáticos.