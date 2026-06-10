La causa penal contra cuatro jugadores de Vélez que se había iniciado en 2024, cuando una periodista tucumana había denunciado ser víctima de abuso sexual agravado en el hotel donde concentraba el plantel, volvió a resolverse a favor de los futbolistas.

“El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”, se enfatizó.

En un fallo de segunda instancia que confirma lo dispuesto en diciembre por el juez Augusto José Paz Almonacid, la magistrada Patricia del Valle Carugatti cerró el expediente, ya que la afectada impugnaba las pericias informáticas que le jugaron en contra.

Todo había sucedido el 3 de marzo de 2024 en un hotel de San Miguel de Tucumán. A raíz de la causa, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín habían sido desafectados de Vélez y sus carreras fueron perjudicadas.

La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por las defensas sobre la ropa de cama utilizada en el hotel. (Foto: TN)

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Para llegar a esas conclusiones fueron claves las pericias a los teléfonos de la periodista y dos amigas, dado que en las charlas posteriores al encuentro íntimo, le había enviado un emoji de un ratón entregando un corazón al principal acusado.

Además, encontraron un audio en el que la chica decía haberla “pasado excelente”, y se describía “chocha”, “contenta”, satisfecha”, al punto que había conseguido “la adrenalina que necesitaba”.

También se analizaron registros fílmicos del hotel, donde la joven fue vista retirándose de “manera tranquila”, y la pericia psicológica oficial que estableció que “la joven resignificó el hecho con posterioridad, pero inicialmente fue consentido”.

“La prueba biológica de sangre y material genético recolectada en la investigación es compatible con un encuentro sexual consentido, y carece de indicadores de fuerza o violencia”, sustuvieron los peritos.

Por otra parte, los registros fílmicos del hotel mostraron a la joven retirándose de “manera tranquila”.

De todas formas, la denunciante puede apelar ante la Corte Suprema de Tucumán, o hasta llegar al máximo tribunal a nivel nacional.