La China Suárez compartió un emotivo saludo de cumpleaños para su amiga Valentina Zenere desde Turquía. El posteo no pasó desapercibido ya que la actriz fue señalada por Wanda Nara como la elegida ideal para interpretarla en una eventual serie sobre su vida.

Desde Estambul, donde vive con sus hijos y Mauro Icardi, Eugenia volvió a mostrarse activa en redes sociales. Esta vez lo hizo para dedicarle un mensaje especial a la actriz argentina, actual pareja de Sebastián Ortega, por sus 29 años.

La China Suárez saludó a Valentina Zenere por su cumpleaños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

A través de una historia con fotos en blanco y negro publicada en su cuenta oficial de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió una serie de selfies junto a Zenere y escribió: “Feliz nacimiento mi amor”, acompañado de un corazón rojo y el arroba de su colega. La postal refleja la cercanía y complicidad entre ambas, una amistad que se consolidó en los últimos años.

VALENTINA ZENERE, LA ACTRIZ QUE WANDA NARA ELIGIÓ PARA QUE LA INTERPRETE EN SU SERIE

En el 2025 Wanda Nara anunció que tendría un reality de su vida enNetflix y tiempo despés, en el programa Empezar el Día de Yuyito González, revelaron quién es la actriz que eligió para que la interprete.

Valentina Zenere interpretaría a Wanda Nara en su serie (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Facundo Ventura contó entonces el nombre de la mujer que pidió la conductora que se ponga en su piel: “Wanda Nara quiere que la actriz que la personifique en su serie sea Valentina Zenere, pero no creo que acepte porque ella es muy amiga de la China Suárez”.

