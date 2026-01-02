La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir un mensaje cargado de enojo en sus redes sociales que, minutos después, decidió borrar.

La historia fue capturada por cuentas de espectáculos y rápidamente se viralizó, generando especulaciones sobre un descargo impulsivo del que luego se habría arrepentido.

En la imagen que circuló, China Suárez escribió un texto directo y provocador:“Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. feliz añooooo para todos y todas!! Sean felices y reciban lo mejor . Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten.”

LA REACCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ

El mensaje estuvo acompañado por imágenes comparativas de su look —una más natural y otra súper producida— y música con referencias explícitas, lo que reforzó la lectura de un descargo con destinatarios implícitos.

El mensaje de furia que la China Suárez subió y borró en redes: “Cuando pagan para hundirte...”. Crédito: Instagram

Pochi de Gossipeame aseguró que La actriz subió y eliminó rápidamente la historia, y deslizó que alguien de su entorno podría haberle sugerido bajarla para evitar un nuevo escándalo. Incluso se mencionó que el posteo habría sido publicado mientras se encontraba de viaje, y que no duró demasiado tiempo activo.

En redes, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a las críticas y comparaciones constantes, y algunos lo vincularon nuevamente con Wanda Nara, aunque la China no mencionó nombres propios en ningún momento.