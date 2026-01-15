Los hijos de Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña regresaron a Turquía para reunirse con su madre tras varias semanas de distancia.

La actriz confirmó el reencuentro a través de emotivas imágenes en sus redes sociales que muestran los primeros días de Rufina, Magnolia y Amancio en Estambul, donde la familia se instaló desde finales de 2025 junto a Mauro Icardi.

La primera en llegar fue Rufina, la hija mayor de la China Suárez fruto de su relación con Nicolás Cabré. La adolescente de 12 años acompañó a su madre en un recorrido nocturno por un shopping de Estambul, donde disfrutaron de las vidrieras, estructuras luminosas y adornos gigantes que caracterizan el centro comercial.

Las imágenes compartidas muestran a la actriz con un look relajado: gorro de lana y abrigo negro, mientras Rufina explora con curiosidad el movimiento de la ciudad turca. Además, madre e hija compartieron una jornada de patinaje sobre hielo el pasado lunes 12 de enero, aprovechando las instalaciones recreativas del lugar. La atmósfera urbana y cosmopolita de Estambul quedó reflejada en las postales nocturnas con reflejos en el piso mojado.

LA IMAGEN MÁS EMOTIVA: AMANCIO Y SU MAMÁ REUNIDOS

El momento más conmovedor del reencuentro quedó capturado en una fotografía que la China publicó en sus historias de Instagram. La imagen muestra a Amancio, el hijo menor de la actriz, profundamente dormido sobre el pecho de su madre, en una escena de absoluta calma e intimidad.

Magnolia y Amancio ya están con la China Suárez en Estambul: las postales del reencuentro familiar. Crédito: Instagram

En la postal, Eugenia aparece con los ojos cerrados y el rostro relajado, rodeando a su hijo con el brazo en un gesto protector. El pequeño descansa cubierto con una manta del Galatasaray —el club donde juega Icardi— en los colores rojo y amarillo característicos del equipo turco. La luz tenue y el ambiente acogedor transmiten la paz del reencuentro tras semanas de separación.

Magnolia y Amancio ya están con la China Suárez en Estambul: las postales del reencuentro familiar. Crédito: Instagram

La actriz acompañó la imagen con una frase llena de ternura: “Mi principito” junto a un emoji de corazón, dejando ver la profunda conexión madre-hijo después de la distancia.

MAGNOLIA TAMBIÉN REGRESÓ A TURQUÍA

Aunque Magnolia no apareció en las publicaciones recientes, la hija del medio de la China y Benjamín Vicuña también viajó junto a su hermano menor para reunirse con su madre. De esta manera, los tres hijos de la actriz ya se encuentran instalados en Estambul, retomando la rutina familiar en la ciudad turca.