El velatorio multitudinario de Carlos “El Indio” Solari en el Polideportivo Gatica de Avellaneda no fue solo una marea de fanáticos ricoteros: también convocó a figuras del mundo político y artístico que se acercaron a despedir al ídolo del rock nacional.
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Dirigentes político y referentes de la cultura popular estuvieron presentes durante las más de 18 horas que duró la ceremonia, acompañando tanto a la familia del músico como a la multitud que colmó el predio y sus alrededores.
Desde el ambiente artístico, músicos de distintas generaciones se hicieron presentes o enviaron sus homenajes públicos para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Que famosos despidieron a Carlos “El Indio” Solari
Crédito: Instagram