El velatorio multitudinario de Carlos “El Indio” Solari en el Polideportivo Gatica de Avellaneda no fue solo una marea de fanáticos ricoteros: también convocó a figuras del mundo político y artístico que se acercaron a despedir al ídolo del rock nacional.

Dirigentes político y referentes de la cultura popular estuvieron presentes durante las más de 18 horas que duró la ceremonia, acompañando tanto a la familia del músico como a la multitud que colmó el predio y sus alrededores.

Desde el ambiente artístico, músicos de distintas generaciones se hicieron presentes o enviaron sus homenajes públicos para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Que famosos despidieron a Carlos “El Indio” Solari

Crédito: Instagram

El velorio del Indio Solari: Los artistas que dijeron presente en la despedida. Crédito: Instagram

El velorio del Indio Solari: Los artistas que dijeron presente en la despedida. Crédito: Instagram